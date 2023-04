Oneplus 11 5G: Damit ist über Nacht laden passé

Mit dem Oneplus 11 5G kommt der chinesische Hersteller offiziell in die Schweiz. Es lädt schnell und ist schick: Das Gerät überzeugt, ist allerdings nicht für alle gleich gut geeignet.

1 / 7 Das Oneplus 11 5G ist das neuste Handy des Herstellers. 20min Im Test haben wir mit dem Gerät eine kleine Fotosafari in Zürich unternommen. Hier der Makromodus. So trennt die Kamera Vorder- und Hintergrund im Porträtmodus. 20min

Oneplus 11 5G: Im Februar hat der chinesische Elektronikhersteller sein neuestes Handy präsentiert. Nun ist das Gerät auch in der Schweiz erhältlich. 20 Minuten konnte es testen. Das sind die Eindrücke dazu.

Design

Es glänzt und wirkt edel: Das Design des Oneplus 11 5G überzeugt. Die Rückseite hebt sich auch von anderen Telefonen ab. So sind die drei Kameras und der Blitz kreisförmig angeordnet und von einer Lünette umrahmt. Es sieht ein bisschen aus, wie eine Uhr. Etwas störend wirken einzig die vielen Logos. Leider ist die Rückseite auch ein Magnet für Fingerabdrücke. Man wird das Gerät also öfters am Pulli abputzen müssen.

Kamera

Gleich drei Linsen stehen zum Knipsen und filmen zur Verfügung: Eine Hauptkamera (50 Megapixel), eine mit Weitwinkel (48 Megapixel) und ein Tele mit 32-Megapixel-Auflösung. Auf der Softwareseite arbeite Oneplus mit dem Kamerahersteller Hasselblad zusammen. So stehen verschiedene Filter, Brennweiten und zudem ein spezielles längliches Format namens XPAN zur Verfügung (siehe Bildstrecke oben). Bei gutem Licht kann die Kamera überzeugen. Einzig beim Zoom werden Fotos schnell verschwommen. Auch das Filmen, sogar ganz nahe, ist möglich, wie folgendes Video zeigt.

Bienen und ein Taubenschwänzchen: Gefilmt mit Oneplus 11 5G. 20min

Akku

Der Akku im Handy lädt so schnell, dass das über Nacht aufladen, überflüssig wird. So verfügt das Handy über einen 5000 mAh grossen Akku, der laut Hersteller in lediglich 25 Minuten voll aufgeladen ist. Das konnten wir im Test bestätigen. Im Alltag reicht die Batterie für knapp zwei Tage.

Fazit

Das Oneplus 11 5G ist etwas günstiger als Modelle der Konkurrenz, wie etwa das Galaxy S23 von Samsung. Günstig ist es aber nicht: Mit einem Startpreis von knapp 830 Franken fühlt es sich jedoch an, wie Handy, das deutlich mehr kostet. Für den Preis erhält man ein paar tolle Funktionen, wie das Schnellladen (siehe oben). Zudem steckt das Gerät in einem schicken Gewand. Allerdings muss man auch ein paar Abstriche machen. Denn das Gerät ist nur mit der Schutzklasse IP64 zertifiziert. Heisst: Es ist lediglich spritzwassergeschützt. Wer also zwingend ein Gerät möchte, dass auch mal ins Wasser kann, muss auf ein anderes ausweichen.

Kopfhörer

Zeitgleich mit dem Oneplus 11 5G hat der Hersteller auch die Oneplus Buds Pro 2 vorgestellt. Die Kopfhörer konnte 20 Minuten ebenfalls testen. Beeindruckt hat uns hier vor allem der Tragekomfort, das Design, sowie die Geräuschunterdrückung, also das Noise Cancelling. Im Zug konnten sie jedoch nicht ganz an die Leistung anderer In-ears herankommen. Mit rund 170 Franken sind sie dafür aber auch ein Stück günstiger als etwa die Airpods Pro 2 von Apple, die 254 Franken kosten.

Oneplus

Wer aber ist überhaupt Oneplus? Die Firma wurde 2013 vom chinesischen Unternehmer Pete Lau gegründet. Im Smartphone-Geschäft gehört der Hersteller zu den weniger bekannten Marken. Nun startet die Firma in der Schweiz. Zwar waren gewisse Geräte von Oneplus hierzulande vorher schon verfügbar, dies jedoch nur über unabhängige Distributoren. Ende 2022 hat Oppo angekündigt, über eine Milliarde Dollar in Oneplus zu investieren. Laut den Herstellern werden dabei fortan Synergien genutzt, Oneplus tritt aber weiterhin als eigene Marke auf.