1 / 15 Zehnte Superbowl-Teilnahme, siebter Sieg: Tom Brady zementiert seinen Status als grösster Footballer aller Zeiten. Getty Images Die Defensive der Tampa Bay Buccaneers lässt sich für eine überragende Leistung feiern. AFP Superstar Tom Brady wirft in der Partie drei Touchdown-Pässe.

Darum gehts Die Tampa Bay Buccaneers haben den 55. Superbowl gewonnen.

Superstar Tom Brady hat somit bereits seinen siebten Superbowl-Ring.

Von Flitzer über Gronk-Wahnsinn bis Impfen: Das sind die Highlights der Nacht.

Siebter Ring für Superstar Tom Brady

Die Erwartungen waren hoch an den 55. Superbowl. Sehr hoch sogar. Der grösste aller Zeiten, Tom Brady, in seiner zehnten Superbowl-Teilnahme gegen den besten der aktuellen Zeit und Titelverteidiger, Patrick Mahomes. Die Erwartungen konnte das Spiel aber nicht erfüllen: Brady und die Tampa Bay Buccaneers lassen Mahomes und seinen Chiefs keine Chance und schicken sie mit 31:9 nach Hause. Somit hat Brady nun seinen siebten Superbowl-Ring an seinen Händen – und ist zudem zum fünften Mal der wertvollste Spieler des Superbowls. Nach dem Spiel kündigte Brady bereits an: «Wir kommen zurück!»

Überragende Defensive der Bucs

Was ist nur mit den Chiefs los? Diese Frage stellten sich die Fans wohl mehrmals beim Spiel. Die Offensive der Kansas City Chiefs war eine der Hauptattraktionen dieser NFL-Saison. Doch in der Nacht auf Montag hatten sie gegen die Defensive der Tampa Bay Buccaneers nicht den Hauch einer Chance. Kansas gelang nicht mal ein einziger Touchdown. Quarterback Mahomes war bei fast jedem Spielzug mächtig unter Druck.

Nach einem Jahr Rente, Party und Masked Singer: Gronk-Wahnsinn mit zwei Touchdowns

Beim Superbowl vor einem Jahr sass Rob Gronkowski noch auf der Tribüne. Der heute 31-Jährige beendete nach dem Superbowl 2019 eigentlich seine Karriere, machte anschliessend viel Party, war zu Gast bei WWE-Wrestling oder trat als weisser Tiger bei der US-Version von The Masked Singer auf. Er folgte jedoch dem Ruf Bradys und ging ebenfalls nach Tampa. Während er in der Saison nicht an seine Leistungen von früher anknüpfen konnte, dreht er im Superbowl richtig auf und erzielt die ersten beiden Touchdowns für die Tampa Bay Buccaneers.

Schiri-Ärger bei den Fans der Kansas City Chiefs

Football-Fans, die es nicht mit Tom Brady halten, werfen dem Superstar immer wieder vor, dass er von den Schiedsrichtern bevorzugt wird: So auch in der Nacht auf Montag. Gleich mehrfach hätten Brady und seine Bucs den Ball nach vier Versuchen abgeben müssen und blieben aber auf dem Feld, weil sich die Kansas City Chiefs teilweise diskussionswürdige, aber auch dumme Strafen einhandelten. Zu einer ganz klaren Fehlentscheidung kam es aber nicht.

Schiedsrichterin schreibt Geschichte

Erstmals in der Geschichte war eine Schiedsrichterin unter den sieben Unparteiischen. Sarah Thomas war als sogenannte Downjudge im Einsatz und damit beispielsweise dafür verantwortlich, Abseitspositionen zu erkennen.

Ein Flitzer ohne Maske

Im letzten Viertel stürmte noch ein Flitzer das Spielfeld. Die Aufschrift auf seinem Badeanzug gehört einmal mehr zu Youtuber Vitaly Zdorovetskiy. Leicht bekleidete Frauen mit der gleichen Aufschrift haben in der Vergangenheit auch schon beim Champions-League-Final oder beim Cricket-Final das Spielfeld gestürmt. In der Superbowl-Nacht war es nun ein Mann – der seine Maske zum Sprint übers Feld abzog.

Die Halftime-Show

Die berühmte Halbzeit-Show war dieses Jahr zweifellos eine Herausforderung für den kanadischen Hit-Garanten The Weeknd. Keine Bühne auf dem Spielfeld, keine Fans rundherum und keine Star-Gäste. Während die 25’000 Fans im Stadion den Auftritt gefeiert haben, ist man in den sozialen Medien deutlich kritischer – besonders die Soundqualiät im TV war für einen Superbowl zu schlecht. Viele wünschten sich Shakira zurück, die im vergangenen Jahr aufgetreten ist. Der Hashtag #Shakira trendete zeitweise weltweit in den Top 3 auf Twitter. Trotz der Kritik: In den amerikanischeren iTunes-Charts ist The Weeknd mit «Blinding Lights» nach der Halbzeitshow zurück an der Spitze.

Corona-Verstösse im Stadion

Laut US-Medienberichten haben sich Zuschauer in und um das Superbowl-Stadion in Tampa nur unzureichend an die Einhaltung der Corona-Regeln gehalten. Unter Verweis auf Augenzeugen berichtete die US-Nachrichtenagentur AP von zahlreichen Menschen ohne Maske rund um den Austragungsort und viele Regelverstösse im Raymond James Stadium.

«Lasst euch impfen»