Masturbation May - Das hat Bill Clinton mit dem Masturbation May zu tun

Masturbation ist gesund

Verschiedene Studien kamen auch zum Schluss, dass Masturbieren gut für unser Sexleben ist: Einerseits, weil man sich so selbst am besten kennenlernt und mit einem Partner dann genauer weiss, was einem gefällt. Andererseits aber auch, weil laut zwei Studien von 2009 die Nutzung eines Vibrators bei den befragten Männern und Frauen die allgemeine Lust gesteigert hat – die Frauen gaben ausserdem an, feuchter zu werden, während die Männer von «stabileren» Erektionen berichteten.