Nippel-Farbe als perfekter Lippenstift-Ton: Das ist dran

Das zumindest verkündet ein US-amerikanischer Arzt im medizinischen Talk-Format « The Doctors »: «Die beste Nuance für dein Gesicht findest du, wenn du deinen Lippenstift an die Farbe deiner Nippel anpasst.» Steckt dahinter mehr als ein billiger Trick für Einschaltquoten? Tiktok glaubt fest an die Theorie.

Das spricht für die Theorie

Das spricht gegen die Theorie

Mal abgesehen von der Tatsache, dass der Lippenstift-Test am Nippel direkt in der Drogerie etwas schwierig werden dürfte, gibt es da noch ein kleines Detail zu beachten. Deine Nippel verfärben sich möglicherweise mehrmals in deinem Leben: Wenn du etwa beginnst, die Pille oder ein anderes Verhütungsmittel zu nehmen oder abzusetzen, wenn du schwanger wirst, in die Wechseljahre kommst oder dein Hormonhaushalt sonst wie durcheinandergerät, können deine Brustwarzen das widerspiegeln. Nun könnte man natürlich argumentieren, dass es weit mehr als eine ideale Lippenstift-Farbe gibt. Wenn du es genau wissen willst, hilft aber nur der Test. Vielleicht hast du die perfekte Nuance ja doch schon längst daheim.