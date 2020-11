Einsatz der Armee

Das Gesundheitswesen wird mit bis zu 2500 Armeeangehörigen im Assistenzdienst unterstützt. Zum Einsatz kommen sie in den zivilen Spitaleinrichtungen im Bereich der allgemein Grund- und Behandlungspflege (Betreuung von sogenannten «Low-level-care Patienten»), in der Vordiagnose, dem Screening von Covid-19-Verdachtsfällen und bei den entsprechenden Testabstrichen.

Geld für Mannschaftssport

Dank einem Hilfspaket des Bundes können Klubs direkt vom Bund mit Darlehen von insgesamt 350 Millionen Franken unterstützt werden. In der neuen Covid-19-Verordnung Mannschaftssport präzisierte der Bundesrat die Richtlinien für die Handhabung dieser Darlehen. Die Verordnung ersetzt die bisherige Bestimmung in der Sportförderverordnung und tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft: