Neue Massnahmen – Das hat der Bundesrat heute entschieden

Angesichts der sich verschärfenden Situation hat der Bundesrat am Freitag neue Massnahmen beschlossen. «Die Infektionen nehmen seit einigen Wochen stark zu. Neben lokalen Ausbrüchen hauptsächlich in Schulen sowie in Alters- und Pflegeheimen breitet sich das Virus auch wieder in der breiten Bevölkerung aus», heisst es in einer Mitteilung. In den letzten Wochen sei die Zahl der schweren Erkrankungen und damit der Druck auf den Intensivstationen wieder stark gestiegen. «Bei Geimpften und Genesenen ist der Verlauf der Infektion in der Regel milde.»