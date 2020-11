So soll vor allem das Gesundheitspersonal entlastet werden.

An seiner Sitzung vom 18. November hat der Bundesrat die finanzielle Unterstützung zur Abfederung der wirtschaftlichen Schäden der Corona-Krise beschlossen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch, 18. November, an seiner Sitzung weitere Beschlüsse im Kampf gegen das Coronavirus gefällt. Konkret hat er entschieden:

Eine Milliarde für Härtefälle

Die Gesamtsumme der Unterstützung von Bund und Kantonen für Härtefälle soll auf 1 Milliarde erhöht werden. Der Anteil des Bundes an diesen Kosten beträgt bis 400 Millionen 50 Prozent (also 200 Mio.) und danach 80 Prozent (480 Mio.).

Kurzarbeitsentschädigungen

Um Arbeitsplätze zu sichern und Covid-bedingte Entlassungen zu vermeiden, sollen die Leistungen der Arbeitslosenversicherung (ALV) im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung wieder gezielt erweitert werden. Es sollen mehrere im Frühjahr unter Notrecht erlassene Massnahmen der ALV in das Covid-19-Gesetz überführt werden.

Bussen bei Verletzung der Maskenpflicht

Sport

In Ergänzung zu den bisherigen Stabilisierungsmassnahmen sollen professionelle und semiprofessionelle Klubs nebst Darlehen neu auch à-fonds-perdu-Beiträge erhalten können. Damit sollen die Grundstrukturen des schweizerischen Leistungs- und Breitensports sowie des Trainings- und Wettkampfbetriebs gesichert werden. Der Bundesrat will den Klubs, basierend auf den Zahlen aus der Saison 18/19, bis zu zwei Drittel der entgangenen Einnahmen aus dem Ticketverkauf entschädigen.

Zivilschutz wird aufgeboten

Der Bundesrat hat beschlossen, dass wie bereits im Frühling der Zivilschutz zur Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen aufgeboten wird. Die Schuztdienstpflichtigen sollen bis Ende März 2021 maximal 500’000 Diensttage leisten. Mit einem Einsatz des Zivilschutzes kann laut der Mitteilung des Bundesrats insbesondere die Entlastung des Pflegepersonals gewährleistet werden, das zunehmend selbst betroffen ist und sich in Quarantäne oder Isolation begeben muss. Zudem könnten das Contact-Tracing sowie das Corona-Testing verstärkt werden, die aufgrund der hohen Fallzahlen beeinträchtigt sind.

Ausserdem hat der Bundesrat dem Parlament die Botschaft verabschiedet, welche als Grundlage für den bereits am 4. November beschlossenen Einsatz von bis zu 2500 Armeeangehörigen dient.

Der Bundesrat hat zudem eine Diskussion über eine Reaktivierung des Covid-19-Kreditprogramms geführt. Diese Kredite hatten im Frühling den Charakter einer Nothilfe zur Überbrückung der Liquiditätsprobleme in den ersten Monaten der Pandemie. Die aktuelle Lage ist nicht vergleichbar mit der ersten Welle. So sind bereits bedeutende staatliche

Unterstützungsmassnahmen am Laufen und bei der Vergabe von ordentlichen Geschäftskrediten durch die Banken ist kein Marktversagen erkennbar. Die Härtefallhilfe ist nach Ansicht des Bundesrates daher aktuell das beste Instrument für eine rasche und gezielte Abfederung der negativen Folgen von Covid-19 bei schwer betroffenen Unternehmen.