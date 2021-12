Tessiner Fussball-Aufschwung – Das hat der ehemalige Basler Meistermacher mit dem FC Lugano vor

Dritter Platz in der Liga, Viertelfinal im Cup, neues Stadion unterwegs: Unter neuer Führung geht es für den FC Lugano steil nach oben. Dennoch übt sich Verwaltungsrat Georg Heitz in Zurückhaltung.

Darum gehts Sportlich befindet sich der FC Lugano auf einem Höhenflug.

Die Partnerschaft mit Chicago Fire eröffnet auch finanziell neue Dimensionen.

Verwaltungsrat Georg Heitz: «Wir wollen Fussballer ausbilden.»

«Wir wollten möglichst nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, was aufgrund der unruhigen ersten Monate des Jahres mit zwei Besitzerwechseln ein logisches Ziel war», gibt sich Verwaltungsrat Georg Heitz bescheiden. Nach 16 Runden liegt der FC Lugano in der Super League auf Rang drei. Im Cup ist man unter den letzten Acht. Trotzdem wollen sich die Tessiner nicht nach oben orientieren. Zumindest nicht, wenn es nach Heitz geht: «Mit den Grossen der Liga haben wir nichts zu tun, da ist die Lücke zu gross.» Ab und zu einen Grossen ärgern, so der Baselbieter, wolle man dennoch. Und wenn man im Cup schon im Viertelfinal sei, wolle man natürlich mehr.



Heitz ist heute hauptberuflich Sportchef des amerikanischen Fussballclubs Chicago Fire in der MLS und fungiert in Lugano lediglich als Verwaltungsrat. Der Auftrag: Die Interessen des ambitionierten Besitzers Joe Mansueto (65) vertreten. Der milliardenschwere Besitzer des Finanzmultis «Morningstar, Inc.» ist auch Heitz’ Boss in Chicago und hatte den ehemaligen FCB-Sportchef im August 2021 damit beauftragt, für ihn den FC Lugano zu übernehmen. Die Bianconeri sollten die Rolle des Partnerclubs übernehmen.

Joint Venture mit Chicago

Eine Partnerschaft zwischen einem Super-League-Club und einem MLS-Team, was bringt das? «Es geht darum, Fussballer auf zwei verschiedenen Bühnen ausbilden zu können», erklärt Heitz. Der einstige Basler Meistermacher weiter: «Wir wollen vor allem in der Scoutingabteilung Synergien nutzen und die Vereine so gegenseitig stärken.» Der Anfang eines Fussball-Konglomerats à la Manchester City oder Red Bull? «Das ist zumindest vorerst nicht die Idee, wir müssen uns mit unserem Modell nun erst einmal beweisen», beschwichtigt Heitz.



Bleibt die Frage, was denn der FC Lugano vom Fussball-Joint Venture hat. Geteilte Analysedaten allein schliessen noch keine Club-Ehe. Auch sportlich hatte man keinen akuten Handlungsbedarf: Sowohl 2017/18 als auch 2019/20 spielte man europäisch. Durch Mansueto allerdings werden dem dreifachen Schweizer Meister neue finanzielle Dimensionen zugänglich. Im Staff, aber auch in der Mannschaft. Heitz: «Ich glaube, mit Trainer, CEO und Sportchef haben wir die Führungspositionen optimal besetzen können.» Mit CEO Martin Blaser (Ex-FCB-Marketingchef) zog man einen gestandenen Sportmanager an Land. Sportchef Carlos Da Silva gehört zu den Vielversprechendsten seiner Zunft.

«Eine Liga für Junge»

Aber auch das Team soll verstärkt werden. Mit drei bis sechs Spielern, wie Heitz am Sonntag nach dem Sieg gegen Sion (2:0) zu SRF sagte. Er relativiert im Gespräch mit 20 Minuten: «Wir wollen primär den Kader stabilisieren und verjüngen, unter den drei bis sechs Spielern wird sich auch der eine oder andere sehr junge Spieler befinden.» Schliesslich hätte man im Sommer sehr wenig Zeit gehabt, auf die vielen Abgänge zu reagieren. «Die Spieler hatten ein sehr unruhiges Jahr und machten ihre Sache trotzdem so gut», lobt er. Deshalb möchte man Respekt gegenüber dem bestehenden Team zeigen, so der 51-Jährige.



Punktuell sollen dennoch Verstärkungen her: Junge Spieler, die bereits ihren Stempel aufdrücken konnten. «Die Super League ist grundsätzlich unterschätzt», so Heitz, «sie erlaubt es aber, junge Spieler zu haben.» Genau solche wolle man nach Lugano holen. In ein Umfeld, das verhältnismässig stabil und geografisch ideal gelegen sei. Das Tessin als neues Sprungbrett in die Ligen Europas? Heitz: «Wenn eines Tages Topclubs anklopfen, ist das natürlich auch gut für uns.»

Schrittweise zum Publikumsmagneten

Nach Staff und Team soll dafür auch die Infrastruktur verbessert werden. Heitz: «Da haben wir viel Nachholbedarf.» Damit meint er vor allem das veraltete Stadion. «Das Erlebnis im Cornaredo ist nicht gut, für die Fans nicht und für die Spieler nicht», sagt er. Deshalb sei man dankbar, dass am 28. November der neue Stadionkomplex vom Stimmvolk gutgeheissen wurde. Rund 10’000 Zuschauer sollen ab 2026 im «Polo sportivo e degli eventi (PSE)» Platz finden.



Ob man diese auf Anhieb füllen könne, sei laut Heitz zu bezweifeln: «Letzte Saison hatten wir jeweils rund 3500 Zuschauer. Nun geht es darum, den Zuschauerschnitt Schritt für Schritt zu erhöhen.» Auch diesbezüglich könne man sich unmöglich mit einem Basel oder YB vergleichen. Wenigstens aber könnte man europäische Spiele künftig im Tessin spielen. Dies war 2017/18 wie auch 2019/20 noch nicht möglich, als man nach Luzern respektive nach St. Gallen ausweichen musste.

Aber damit das überhaupt relevant wird, muss man sich erst einmal oben festsetzen. Den nächsten Schritt in diese Richtung kann Lugano am Samstag tun. Dann gastieren die Tessiner beim FC St. Gallen (20.30 Uhr).