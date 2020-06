Entstehungsgeschichte

Was es mit dem Wort «Mohrenkopf» auf sich hat

Die Migros hat nicht nur die Dubler-«Mohrenköpfe» aus ihren Regalen entfernt, sondern auch eine Debatte angestossen. Doch woher stammt das Wort eigentlich?

Der Name sei nicht mehr zeitgemäss , begründet die Migros den Rauswurf der «Mohrenköpfe» aus ihrem Sortiment. Der aktuelle Diskurs habe aufgezeigt, dass der Produktname als provozierend empfunden werden kann, so eine Migros-Sprecherin zu 20 Minuten . Doch bedeutet der problematische Name des Dubler-Produkts wirklich das, was man denkt? Ein Überblick.

Was bedeutet «Mohrenkopf» im eigentlichen Sinn?

Bei dem Ausdruck handelt es sich um eine veraltete Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Galt er zunächst nur für die Bewohner Mauretaniens (Mauren), wurden ab dem Mittelalter zunehmend alle Menschen mit dunkler Hautfarbe so bezeichnet. Mittlerweile, so bestätigt es auch der Duden , wird das Wort als diskriminierend angesehen.

Warum heisst der essbare «Mohrenkopf» so?

Was ist die Geschichte des Gebäcks?

Im deutschsprachigen Raum wurde der Name erstmals 1892 in Leipzig erwähnt. Die Süssigkeit wird damals im regelmässig erschienenen «Universal-Lexikon der Kochkunst» erwähnt, mal als «Mohrenkopf», mal als «Indianer-Krapfen».

Auch in anderen Ländern wurden sie mit bedenklichen Bezeichnungen angeboten: In Belgien hiessen sie «Negerinnentet», in den Niederlanden «Negerzoen». In Deutschland bot ein Hersteller lange Zeit seine Produkte unter dem Namen «Negerkuss» an. Seit den 1990er-Jahren werden sie nun als Schaumküsse bezeichnet. Im Englischen ist auch der Begriff «Angels’ head» («Engelshaupt») gebräuchlich.