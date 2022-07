Zürich Wiedikon: «Das hat in Zürich keinen Platz» – Kleber wirbt für Neonazi-Shop

Das Recherchekollektiv «element investigate» wies kürzlich in einem Twitter-Beitrag auf die Aufkleber hin: «Hat jemand Zeit und ein paar Aufkleber, um diese Nazi-Propaganda in Zürich-Wiedikon zu überkleben?» In den Kommentaren schrieb die Gruppe: «Vielleicht möchte die Stadtpolizei Zürich hier aktiv werden. Insbesondere im jüdisch geprägten Stadtbezirk Wiedikon ist solche Propaganda eine gefährliche Provokation.»

«Befremdlich, solche Bilder auf der Strasse zu sehen»

Für die Entfernung von Aufklebern in der Stadt Zürich ist Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) zuständig. Von den Klebern in Zürich Wiedikon hatte man bis anhin keine Kenntnis. «Rassistische, sexistische oder in anderer Art diskriminierende Kleber, Plakate oder Banner auf öffentlichem Grund werden sofort entfernt, wenn wir Kenntnis davon haben», sagt Sprecher Tobias Nussbaum. Eine Häufung nationalsozialistischer Inhalte auf solchen Aushängen stelle man im Aufgabenbereich von ERZ aktuell keine fest.

Rechte Szene in der Schweiz zunehmend aktiv

Die rechtsextreme Szene tritt in der Region Zürich in den letzten Monaten vermehrt öffentlich auf: In einem Pfadiheim in Rüti ZH hatten sich kürzlich über 50 Neonazis versammelt. Sie hatten sich unter falschem Vorwand in der Pfadihütte eingemietet. An der Zurich Pride stürmten am Tag darauf Rechtsradikale einen Gottesdienst. Am selben Wochenende verhinderte die Kantonspolizei St. Gallen ein Treffen von Rechtsextremen in Kaltbrunn.