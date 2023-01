Kim Kardashian riet Paris Hilton zur Leihmutterschaft

Die frohe Botschaft über den überraschenden Nachwuchs von Paris Hilton ist gerade in aller Munde. Sie und Ehemann Carter Reum sind via Leihmutterschaft Eltern eines kleinen Jungen geworden. Es handelt sich um das erste Kind für die Hotelerbin. Keine Geringere als Kim Kardashian (42) soll ihr damals zur In-vitro-Fertilisation geraten haben. Dabei werden Eizellen in einem Reagenzglas mit aufbereitetem Sperma zusammengebracht und so eine spontane Befruchtung erzeugt. Diese befruchteten Eizellen können dann entweder bei sich selbst oder bei einer Leihmutter eingepflanzt werden. «Kim war diejenige, die mir davon erzählt hat. Ich wusste nicht einmal was davon», verrät Paris im Interview bei «The Trend Reporter with Mara» im Januar 2021.