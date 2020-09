Beckenbauer über WM-Vergabe : «Das hat mich sehr mitgenommen»

Der WM-Organisationschef von 2006 äussert sich kurz vor seinem Geburtstag zur umstrittenen Vergabe der Weltmeisterschaft.

Franz Beckenbauer mit Ehefrau Heidi und Sohn Joel Beckenbauer. Heute sagt Beckenbauer: «Jetzt ist es nicht mehr ganz so aufregend und hektisch wie früher.» Am 11. September wird der ehemalige Fussballprofi 75 Jahre alt.

An der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war Franz Beckenbauer Organisationschef.

Franz Beckenbauer hat kurz vor seinem 75. Geburtstag über die umstrittene Vergabe der WM 2006 gesprochen. In einem Interview der «Bild» antwortete der damalige WM-Organisationschef auf die Frage, wie es ihm gehe: «Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Was da alles war in den letzten Jahren. Mit all den Operationen und auch mit der Geschichte 2006. Das hat mich schon sehr mitgenommen. Ich sehe zwar, dass mittlerweile akzeptiert wird, dass da nichts war, aber die letzten Jahre waren schon hart.»