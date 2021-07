Überfahrene Sanitäterin bei Motocross-Event - «Das hat nicht schön ausgesehen, die Frau hatte grosse äusserliche Wunden»

1 / 8 Bei Motocross Frauenfeld kam es am Samstag zu einem schweren Unglück. insidemotocross.ch Ein 13-jähriger Pilot ist bei einem Sprung gestürzt. (Symbolbild) insidemotocross.ch Kurze Zeit später stürzte an der gleichen Stelle ein gleichaltriger Pilot. (Symbolbild) insidemotocross.ch

Darum gehts Eine Sanitäterin wurde bei Motocross Frauenfeld schwer verletzt.

Während der Versorgung eines gestürzten Fahrers wurde sie von einem anderen Gestürzten getroffen.

Die OK-Präsidentin schildert die Szenen: «Das hat nicht schön ausgesehen.»

Die Veranstaltung wurde nach dem Vorfall für rund zwei Stunden unterbrochen.

Als Ersatz für das ausgefallene Ostermotocross Frauenfeld hat der Motor- und Radsportverein Frauenfeld am Wochenende eine Veranstaltung organisiert. Dann kam es bereits in den Trainingsläufen am Samstagmorgen zu einem schweren Unglück.

An gleicher Stelle stürzten innerhalb von kurzer Zeit zwei 13-jährige Motocross-Piloten. Zwei Sanitäterinnen kümmerten sich abseits der Rennstrecke um den ersten Gestürzten. Kurz darauf verlor der andere 13-jährige Pilot die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einer der beiden Sanitäterinnen. Die beiden Piloten und die getroffene Frau erlitten Verletzungen. Die beiden 13-Jährigen wurden vom Rettungsdienst ins Spital nach Frauenfeld gefahren, die Sanitäterin mit der Rega ins Spital nach Winterthur geflogen.

Emotionale Momente

«Dort wurde die Frau operiert», sagt OK-Präsidentin Andrea Läderach. Die Frau habe sich zwar keine Brüche zugezogen, jedoch grosse äusserliche Wunden. Deshalb sei die Operation notwendig gewesen. Ihr Zustand sei aber am Sonntagmittag stabil gewesen, so Läderach weiter. Wenn die Genesung planmässig verlaufe, könne die Sanitäterin das Spital in den nächsten Tagen ohne grössere Folgen verlassen. «Bei der Verletzten handelt es sich um eine langjährige Samariterin bei unseren Anlässen. Wir, vom Organisationskomitee, haben uns nach ihr erkundigt und sie konnte uns selbst ein Feedback geben», meint die OK-Präsidentin.

Zu den Szenen nach den beiden Stürzen sagt Läderach: «Das hat nicht schön ausgesehen. So etwas habe ich in 22 Jahren noch nie erlebt.» So lange organsiert sie bereits Motocross-Veranstaltungen. Es komme zwar bei diesem Sport immer wieder zu Stürzen, meistens seien es aber normale Rennunfälle ohne gravierenden Folgen. «Alle Piloten sind sich bewusst, dass sie einen Sport ausüben, bei dem sie stürzen können», so die OK-Präsidentin von Motocross Frauenfeld. Sie vergleicht es mit anderen Sportarten bei dem die Athleten einen Helm tragen wie etwa dem Ski- oder dem Reitsport.

Unterbruch von zwei Stunden

Das schwere Unglück ging am Samstag in Frauenfeld an kaum jemandem spurlos vorbei. Die Trainings und Rennen auf der Strecke wurden für rund zwei Stunden unterbrochen. Läderach sagt: «Die Stimmung war getrübt. Wir haben alle Direktbeteiligten gefragt, ob sie weiterarbeiten können. Erst danach ging es weiter.» Das Programm am Samstag wurde zudem verkürzt. Statt wie geplant zwei Läufe wurde bei den Rennen nur ein Lauf durchgeführt. «Nach den beiden Stürzen der 13-Jährigen gab es später noch einen Sturz eines noch jüngeren Piloten an anderer Stelle auf der Strecke. Es war aber ein normaler Rennunfall», sagt die OK-Präsidentin. Am Sonntag konnte das Programm wie geplant in Anlauf genommen werden.

Läderach meint: «Am Sonntag ist bisher alles so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist eine schöne Veranstaltung.» Sie möchte zudem ein Lob und Dank an ihr Team und alle Helfenden aussprechen. Nach dem Vorfall vom Samstag hätten alle professionell gehandelt und die Situation super gelöst.

