Sascha Ruefer: Das hat der SRF-Mann über Granit Xhaka gesagt

Sascha Ruefer soll sich in der Nati-Dokumentation «The Pressure Game» rassistisch über Granit Xhaka geäussert haben.

SRF und Ruefer selbst betonten, die Aussage sei in der Nati-Dokumentation aus dem Zusammenhang gerissen worden.

In den vergangenen Tagen schlug eine vermeintlich rassistische Aussage von Sascha Ruefer hohe Wellen.

Karfreitagmorgen, zehn Uhr, Leutschenbach. Sascha Ruefer (51) hat nach den turbulenten letzten Tagen genug. Dem SRF-Kommentator wird vorgeworfen, sich in der Nati-Doku «The Pressure Game» gegenüber Captain Granit Xhaka rassistisch geäussert zu haben. Der entsprechende Satz soll später auf Wunsch von Ruefer aus der Serie entfernt worden sein. Was genau Ruefer wirklich gesagt hat und in welchem Kontext, wusste ausser den Beteiligten niemand – bis jetzt.