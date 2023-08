Das hat Schwinger Naim Fejzaj mit Granit Xhaka gemeinsam

Der Schwinger Naim Fejzaj hat kosovarische Wurzeln, arbeitet als Polymechaniker und will unbedingt am nächsten Eidgenössischen erfolgreich sein.

Schwinger und Polymech Naim Fejzaj im Portrait. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Der Schwinger Naim Fejzaj hat kroatische und kosovarische Wurzeln.

Der gebürtige Appenzeller arbeitet neben dem Schwingsport als Polymechaniker.

Der 28-Jährige hat sich von einer weiteren Knie-OP zurückgekämpft und ist so fit wie nie.

«Im Sägemehlring greifen zusammen Egli Martin und Fejzaj Naim» – so oder ähnlich gehört am letzten Juni-Wochenende am Nordostschweizer Schwingfest. Zu Beginn der Karriere sorgte sein exotischer Name noch für Aufruhr, mittlerweile gehört Naim Fejzaj schon länger den bösen Nordostschweizern an. Der gebürtige Appenzeller hatte vor den ersten Schwingfesten wegen seines Namens etwas Bammel. «Aber ich merkte schnell, dass die Schwingerfamilie tolerant ist. Ich wurde nirgends so unterstützt wie in der Schwingszene.»

Der 28-Jährige sagt aber auch, dass er zu Beginn einige Sprüche über sich hat ergehen lassen müssen. Die «unüberlegten Kommentare» seien eher von seinen Kontrahenten gekommen, «vom Publikum wohl auch hinter meinem Rücken. Mittlerweile bekomme ich aber nichts mehr mit», so der Schwinger, der mit zwölf über einen Schulkollegen zum Sport gekommen war. Fejzaj ist in Heiden geboren, seine Mutter ist Kroatin, sein Vater Kosovare, im Hause Fejzaj werden drei Sprachen gesprochen.

Viel Kritik eingesteckt

In der urschweizerischen Sportart Schwingen ist er ein Exot, fliegt im Vergleich mit den Fussballstars Xherdan Shaqiri oder Granit Xhaka aber in der Öffentlichkeit unter dem Radar. Mit ihnen verbindet Fejzaj: «Ich glaube, dass wir alle sehr viel Kritik einstecken und in der Schule leiden mussten und gemobbt wurden – das darf ich so wohl sagen. Aber trotz allem haben wir es geschafft, wir haben uns durchgebissen.»

1 / 8 Naim Fejzaj ist ein Appenzeller Sennen-Schwinger. Lorenz Reifler / Patrik Fässler Der 28-Jährige hat kroatische und kosovarische Wurzeln. 20min/Michael Scherrer Zu Beginn seiner Schwingerkarriere hatte er etwas Bammel wegen seines Namens, doch das legte sich bald. Lorenz Reifler / Patrik Fässler

Sie alle hätten mit dem Krieg viel durchleben müssen. «Wir waren nicht selber dort, aber haben alles mitbekommen – das hat uns gestärkt. Ich glaube, mit unserem Charakter und unserer Stärke haben wir viel geschafft und können noch viel erreichen in Zukunft.» Genau diese Einstellung legt der 1,82 m grosse und 110 kg schwere Athlet auch im Schwingen an den Tag.

So fit wie nie

Mehr als einmal hat er sich von Verletzungen zurückkämpfen müssen – alleine drei Knie-OPs musste er über sich ergehen lassen. Nach seinem letzten Kreuzbandriss musste er sich entscheiden: «Entweder du hängst alles an den Nagel oder du musst etwas ändern», sagte er sich – er entschied sich für den zweiten Weg. Er ist nun im Rotor-Leistungszentrum in Balzers aktiv. Er befinde sich auf der Erfolgsspur und sei nun so fit wie noch nie in seinem Leben.

Das ist der Unspunnenschwinget Der Unspunnenschwinget ist nach dem Eidgenössischen und zusammen mit dem Kilchberger das traditionsreichste Schwingfest – nur diese drei Feste haben «Eidgenössischen Charakter». Das Unspunnen findet nur alle sechs Jahre in Interlaken statt, ein Jahr nach dem Eidgenössischen, das alle drei Jahre durchgeführt wird. Nur 100 der stärksten Bösen (so nennt man die besten Schwinger der Schweiz) nehmen am Fest teil. Speziell am Unspunnen und Kilchberger ist, dass die Schwinger sich keinen der begehrten Kränze sichern können. Es gibt mehrere Lebendpreise, für die Schwinger zählt aber nur der Sieg. Das letzte Unspunnenschwinget 2017 gewann Christian Stucki. (hua)

Er trainiert nun professioneller, zusammen mit Profi-Athleten wie Skirennfahrer, Skicrosser oder Mountainbiker. Diese treiben ihn zu Spitzenresultaten an. «Es geht nur um Kraft und Kondition. Ich habe vor allem an Muskelmasse, Schnelligkeit, Spritzigkeit, Kondition zugelegt.»

Der perfekte Ausgleich

Wenn er nicht trainiert, arbeitet Fejzaj als Polymechaniker. Für ihn ist dieser Job der perfekte Ausgleich. «Das tut sehr gut, wenn ich nach einem harten Training zur Arbeit komme, kann ich mich körperlich etwas erholen. Dafür benötige ich den Kopf mehr.» Der Schwinger sieht Gemeinsamkeiten von Sport und Arbeit: «Ein Fehler kann dich viel kosten (lacht). Beim Schwingen muss man auch über zwei, drei Dinge nachdenken, man kann nicht immer im ersten Zug gewinnen. Das ist beim Arbeiten ähnlich, man kommt teilweise über Umwege zum Ziel.» Die Arbeit erde ihn, sagt Fejzaj, er benötige beides, Sport und Job.

Im Schwingen hat er ein klares, langfristiges Ziel: Das Eidgenössische Schwingfest 2025 im glarnerischen Mollis – vor nordöstlichem Heimpublikum, da will er zu 100 Prozent bereit sein. In diesem Jahr gehören das Appenzeller Kantonale (er verpasste den Kranz um 0,25 Punkte, Red.) und das Schwägalp-Schwinget (am 20. August) zu seinen wichtigsten Festen. Und was ist mit dem Unspunnen von Ende August? «Jeder will ans Unspunnen, ich auch. Aber: Ich erlitt in den letzten Jahren viele Verletzungen, musste Schicksalsschläge überstehen. Aber klar, wenn ich ans Unspunnen gehen darf, bin ich mehr als glücklich.» Dann heisst es womöglich Fejzaj Naim gegen Wicki Joel, den amtierenden Schwingerkönig.

