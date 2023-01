Abfahrt in Cortina: «Das hat wehgetan» – Ski-Star Corinne Suter zeigt ihr Sturz-Gesicht

Abfahrt: Suter stürzt in Cortina heftig.

Am Montag zeigt sie sich mit ihrer Verletzung – und bedankt sich bei ihren Schutzengeln.

Die 28-Jährige hatte grosses Glück, verletzte sich unter anderem aber am linken Auge.

Corinne Suter stürzte am Freitag während der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo heftig.

Die Ski-Nation hielt den Atem an: Corinne Suter kam bei der Abfahrt von Cortina vor einer Welle leicht aus der Position und stürzte. Die 28-Jährige prallte voll auf die Piste und blieb liegen. Das sah nicht gut aus. Nach bangen Momenten konnte sie aber alleine aufstehen und ins Ziel fahren. Abgesehen von Prellungen und Schürfungen erlitt Suter keine schweren Verletzungen, teilte Swiss-Ski wenig später mit.

Aufatmen ja, schmerzfrei nein. Am Montag postet die Schwyzerin zwei Bilder ihres malträtierten Gesichts auf Instagram. Dazu schreibt sie auf Englisch: «Das hat wehgetan.» Sie könne zwar nicht gut sehen, dafür sei ihr Körper zum Glück in Ordnung – ein Verweis auf eine Verletzung am linken Augenlid, das speziell auf dem zweiten Bild sehr schmerzhaft ausschaut.