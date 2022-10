Krankenkassentrends 2023 : Das Hausarztmodell wird immer beliebter

Der Onlinevergleichsdienst comparis.ch hat die Krankenkassentrends 2023 anhand der Suchanfragen in der Zeitperiode vom 1. bis 15. Oktober 2022 ermittelt. Am beliebtesten ist bei den Erwachsenen das Hausarztmodell, bei dem das Suchvolumen 42,5 Prozent aller Krankenkassen-Suchanfragen betrug, wie comparis.ch in einer Mitteilung schreibt. Das seien 5,1 Prozent mehr als im Jahr 2021.