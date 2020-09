Das gibt die Swiss in einer Mitteilung am Dienstagmorgen bekannt.

Knall bei der Swiss: Thomas Klühr tritt als Chef der Airline auf Ende Jahr zurück. Das gibt das Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstagmorgen bekannt. Dabei betont die Swiss die Verdienste ihres Chefs und nennt «private Gründe» für Klührs Entscheid. Sind das alles bloss Floskeln? 20 Minuten hat das Schreiben mit Kommunikationsexperte Sacha Wigdorovits analysiert.

Rücktritt

Das sagt der Kommunikationsprofi: « Anders als in anderen Fällen dürfte es sich hier tatsächlich um einen von Klühr selbst gewollten und nicht vom Verwaltungsrat der S wiss erzwungenen Rücktritt handeln, den man dann in der Öffentlichkeit mit schönen Floskeln zu kaschieren versucht. Sonst hätten der Verwaltungsrat und auch der CEO des S wiss -Mutterkonzerns Lufthansa, Carsten Spohr, in ihren Stellungnahmen ihr Bedauern über den Rücktritt nicht so umfassend geäussert und Thomas Klührs Verdienste um die Swiss nicht derart explizit aufgeführt.»