Cosplay und Co.Das HeroFest 2020 zeigt die grössten Turniere der Schweiz

Die dritte Ausgabe des HeroFests kann aufgrund der aktuellen Situation nicht wie sonst auch in den Hallen der Bernexpo durchgeführt werden. Eine kleine Zahl an Zuschauern wird trotzdem vor Ort sein, besonders während den breit gefächerten E-Sport-Turnieren. Für den Rest gibt es aber trotzdem eine Möglichkeit, dabei zu sein: Das HeroFest 2020 streamt die gesamte Messe auf Twitch.

Das erwartet euch am HeroFest 2020

Swisscom Gaming Cup featuring «Fortnite» (3. Oktober, 16 Uhr)

Postfinance Gaming Cup (4. Oktober, ab 12.30 Uhr)

Die Schülerturniere zu «Brawl Stars», «NHL 20» und «League of Legends» erreichen ihren Höhenpunkt. In allen drei Spielen kämpfen die besten zwei Teams darum, den Sieg für ihre Familie, Klasse oder Schulfreunde zu holen. Den Siegern winkt ein Bootcamp mit den Profis vom Clan mYinsanity.

Cosplay-Challenge (9. Oktober, 19 Uhr) und Competition (10. Oktober, 13 Uhr)

Wie an jeder Messe darf Cosplay nicht fehlen, auch virtuell nicht. Darum wird zuerst am Freitag, dem 9. Oktober, eine Cosplay-Challenge gestreamt, in der eingeladene Gäste ihr Wissen weitergeben und gleichzeitig einige lustige Herausforderungen angehen. Der grosse Catwalk findet am Samstag, 10. Oktober, statt. Dort bringen die grossen Cosplayer hierzulande und international Gaming-, Film- und Anime-Charaktere zum Leben.