Bern: Mann fährt onanierend im Quartier herum 

Der Mann fuhr eine Quartierstrasse in Bern auf und ab und legte dabei Hand an sich an. (Symbolbild)

Hättest du gewusst, dass in der Schweiz «fortgesetztes unnötiges Herumfahren in Ortschaften» unter Strafe steht? Genau das wurde einem Mann aus dem Kanton Bern an einem Nachmittag im September 2022 zum Verhängnis. Während etwa eineinhalb Stunden fuhr der 30-Jährige «im 10-15-Minuten-Takt die Quartierstrasse auf und ab, ohne ersichtlichen Grund», wie es im Strafbefehl heisst.

1000 Franken Strafe

Dadurch fühlte sich zum einen ein Anwohner, der den fahrenden Onanierer durch das Fenster beobachten konnte, belästigt und zeigte diesen an. In der Tat habe der Beschuldigte damit rechnen müssen, dass Menschen in Anbetracht von Tageszeit und Örtlichkeit an seiner sexuellen Handlung Anstoss nehmen würden, so die Staatsanwältin. Zum anderen habe die Masturbation jene Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, die eigentlich der Strasse hätte gelten sollen.