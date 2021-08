Sorge um Bushidos Drillinge - «Das Herz meines ungeborenen Kindes wird bald aufhören zu schlagen»

Auch Anna-Maria nahm dazu Stellung. Ihre Worte richtete Anna-Maria direkt an den Anwalt von Abou-Chaker, mit dem Bushido derzeit in einem Gerichtsprozess steckt.

Eines der drei ungeborenen Kinder schwebe in Lebensgefahr, so der 42-Jährige auf Instagram und Twitter.

Auch Ehefrau Anna-Maria, die im sechsten Monat schwanger ist, äusserte sich dazu. «Das Herz einer meiner ungeborenen Kinder wird voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Wochen aufhören zu schlagen», schreibt sie auf Instagram. Der Grund: «Es kam zu einem Blasensprung in der 17. Schwangerschaftswoche.» Daraufhin musste das Ehepaar eine schwerwiegende Entscheidung treffen. «Mein Mann und ich mussten uns gegen ein Kind aber für die anderen beiden entscheiden.» Ihre Worte richtet Anna-Maria direkt an den Anwalt von Abou-Chaker, mit dem Bushido derzeit in einen Gerichtsfall verwickelt ist. Sie schreibt: «Seit vier Wochen beschäftigt mich dieses Ereignis. Denken Sie wirklich, ich würde mich so vor einer Aussage drücken?»