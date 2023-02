Wirbel um WM-Auftakt: «Das hilft der Disziplin gar nicht» – Kombi verkommt zum Super-G-Training

Darum gehts Wendy Holdener gewinnt in der WM-Kombination Silber.

Doch die Disziplin steht vor dem Aus.

Kaum Fahrerinnen und Fahrer machen noch mit.

Am Ende war die Freude bei Wendy Holdener extrem gross. Nach dem Kombi-Out vor zwei Jahren in Cortina gewann die Schwyzerin zum WM-Auftakt in Courchevel/Méribel die Silbermedaille in der Kombination. Nach der Zieleinfahrt jubelte sie und sagte in den Interviews: «Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um die Zeit zu sehen. Deshalb bin ich dann so ausgetickt.»

Die Kombination gilt neben dem Slalom als die Paradedisziplin Holdeners, doch die Zukunft der Kombi ist ungewiss. Nur 33 Fahrerinnen nahmen in diesem Jahr an der WM teil – ganze acht davon, darunter auch Lara Gut-Behrami, verzichteten nach dem Super-G auf den Slalom. Der Speed-Lauf war für Gut-Behrami, Goggia und Co. einfach ein Training unter Wettkampfbedingungen – eine Bankrotterklärung für die Disziplin.

«Disziplin zeigt den kompletten Skifahrer»

Im Weltcup gab es zuletzt vor drei Jahren eine reguläre Kombination. Zuletzt wurde die Disziplin nur noch an Grossanlässen durchgeführt. Diesem Umstand ist sich auch Holdener bewusst, wie sie nach dem Rennen sagte. «Wir sind nicht genug. Wenn es mehr Rennen geben würde, würden auch mehr Fahrerinnen mitmachen. Aber klar, die Planung ist hart.» Für sie sei es natürlich super, dass die Kombination noch da sei.

20 Minuten hat bei Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor nachgefragt – wie wichtig ist diese Disziplin noch? Er meint: «Die Disziplin selber finde ich lässig. Sie zeigt den kompletten Skifahrer.» Allerdings: In der aktuellen Art und Weise ist sie keine gute Werbung. Tschuor: «Wie die Disziplin aktuell von der Fis nach Aussen hin verkauft wird, öffnet uns die Tür, es taktisch zu planen. Das haben viele gemacht, es hilft der Disziplin natürlich in gar keiner Art und Weise.»

Doch was müsste man tun, um solche Taktiken wie ein Training auf Rennniveau zu verhindern? Tschuor: «Grundsätzlich darf es nicht als erste Disziplin in einem Grossevent stattfinden.» Die Disziplin würde ausserdem eine Regelmässigkeit erfordern. «Wenn es nur an Grossanlässen stattfindet, hat es nicht die gleiche Bedeutung», so der Trainer weiter.

«Falsche Generation»

Er selbst würde sich eigentlich für die Disziplin aussprechen. Auch die Silbermedaille Holdeners sei extrem stark. Noch gibt es keine Entscheide, ob es die letzte Kombination an einer WM war oder nicht. «Ich weiss nicht, ob es der Todesstoss für die Disziplin war», erklärt Tschuor.

Auch Mikaela Shiffrin äusserte sich im Ziel auch gegenüber 20 Minuten zu diesem Thema: «Ich weiss nicht, ob es noch die richtige Ära ist für diese Disziplin. Viele Athleten und Athletinnen haben sich entweder auf Technik oder Speed spezialisiert.» Es gebe nur wenige Athleten, die alles machen könnten. «Man muss vielleicht etwas ändern. Mir haben die Zweikämpfe heute aber Spass gemacht, also gibt es Argumente für beide Seiten», so Shiffrin. Man müsse doch die Entscheidung den Fans überlassen.

