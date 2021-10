Erdbeerbeine - Das hilft gegen die Punkte auf den Beinen

Es gibt vermeintliche Beauty-Probleme, die sind so neu, dass man bisher gar nicht wusste, dass man sie hat. Erdbeerbeine sind so ein Fall. Das eigentlich ganz nett klingende Wort soll die vielen, kleinen Pünktchen beschreiben, die «normale» von «perfekten» Beinen unterscheiden. Mit etwas Fantasie muten sie so an, wie die Samen auf einer Erdbeere. Und es ist mit ihnen, wie mit so Vielem im Leben: Manche von uns haben sie, andere nicht.