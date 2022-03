Trotzphase bei Kindern: Das hilft, Wutanfälle zu kontrollieren

Du stehst mit deinem Kind an der Kasse beim Einkaufen, willst einfach nur noch heim, da erblickt es Süssigkeiten, zu denen du Nein sagst. Der Toibeli-Anfall aus dem Bilderbuch ist vorprogrammiert: Schreien, sich auf den Boden werfen, heulen wie verrückt und stampfen. Aber wieso reagieren kleine Kinder oft so extrem?

Den Kindern fehlt dann oft das Argumentarium, dir zu erklären, wieso sie diese aber wollen. Sie merken, dass sie nicht vorwärts kommen, was zu unglaublich grossen Frustrationen führt und sich in Wutanfällen zeigt.

Speziell ab dem zweiten Lebensjahr schärfen Kinder ihre Kommunikationsfähigkeiten. Sie versuchen, sich auszudrücken und ihre Emotionen zu zeigen – diese zu kontrollieren, fällt ihnen hingegen noch sehr schwer. Gleichzeitig wollen sie ihre Unabhängigkeit vorantreiben, merken aber, dass sie chancenlos sind – sie können Spielzeuge und Glacé im Laden noch nicht selber bezahlen. Wutanfälle lassen sich also nicht vermeiden, es gibt aber einen Trick, um ihnen besser zu begegnen, als dem Kind zu sagen, dass es sich «zusammenreissen», oder «endlich still sein» soll.

Sing ein beruhigendes Lied

Die Familientherapeutin Cassidy Freitas hat auf Instagram ein eigenes Video dazu veröffentlicht, in dem sie das Lied teilt, dass sie ihren Kindern regelmässig bei Wutanfällen singt. Es geht in etwa so: «Ich liebe dich, mit all deinen Eigenschaften, ich liebe deine Hartnäckigkeit, deinen Willen und dass du Stärke hast». Sie sagt, dass die Kinder sich so gesehen fühlen und aufatmen können, auch wenn sie eigentlich noch traurig oder wütend sind.