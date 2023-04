So stoppst du das Grübeln

1. Weniger Reize

Tagsüber prasseln endlos viele Eindrücke auf uns ein. Oft bleibt gar keine Zeit, diese zu verarbeiten. Oder sie absorbieren so viel von unserer Aufmerksamkeit, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, keinen Platz mehr haben. Und sie dann abends im Bett wieder aufploppen und uns nicht einschlafen lassen. Neigst du zu Grübeleien, kann es helfen, bereits tagsüber die Reizmenge zu reduzieren. Statt ständig ins Handy zu starren, blicke regelmässig in die Ferne, am besten bei einem kurzen Spaziergang in der Natur. Konsumiere News und Social Media bewusst und schalte das Handy etwa zwei Stunden, bevor du schlafen willst, aus. Entspannungs- , Atem- oder Yogaübungen können dir helfen, in einen ruhigeren Grundzustand zu kommen.

2. Positiv umdenken

Viele Grübeleien beschäftigen sich mit dem «Worst-Case-Szenario» und gerade nachts, wenn um uns herum kein Licht ist, werden die Gedanken noch dunkler. Statt also zu denken: «Was, wenn ich das nicht schaffe?», versuch ein positives Gedankenspiel, in dem du dir ausmalst: «Was, wenn ich das alles schaffe?» Das stimmt dich positiv, macht dir Mut und lässt Zweifeln weniger Platz.

3. Gedanken aufschreiben

Will es dir gar nicht gelingen, die Probleme ruhen zu lassen, schreibe auf, was dich beschäftigt. Einerseits bist du dadurch gezwungen, deine Sorgen ganz konkret in Worte zu fassen. Oft merkt man so schon, dass die Bedenken weder Hand noch Fuss haben, und sie lösen sich so fast von selbst auf. Oder aber du hältst sie fest und kannst sie somit für die Nacht ruhen lassen – im Wissen darum, dass du sie notiert hast und du dich am nächsten Tag mit frischem Kopf wieder darum kümmern kannst.