Albträume: 4 einfache Tipps gegen schlechte Träume

Ein gruseliges Monster verfolgt dich und du kommst nicht vom Fleck, ein geliebter Mensch stirbt oder du bist lebendig begraben – was klingt wie Szenen aus einem Horrorfilm, erleben manche regelmässig: Albträume.

Vor allem Kinder leiden häufig unter Angstträumen. Das liegt daran, dass eine der Ursachen von Albträumen reale Ängste sind. Gerade Kinder müssen den Umgang damit im Wachzustand noch lernen. Diese Unsicherheit zeigt sich dann oft auch nachts – in Form von erschreckenden Träumen.

Aber auch Erwachsene – Frauen etwas häufiger als Männer – werden von gefürchigen Träumen heimgesucht. Forschende haben auch beobachtet, dass sensible, empathische und besonders kreative Menschen etwas häufiger unter Albträumen zu leiden scheinen.

Träumen – warum bloss?

Warum wir überhaupt träumen, ist nicht abschliessend geklärt, es gibt verschiedene Hypothesen. Die evolutionsbiologische Theorie etwa geht davon aus, dass es sich beim Träumen um eine Überlebensstrategie handelt. Im Traum kann man beängstigende Situationen üben und ist so im realen Leben überlebensfähiger.

Manche Psychologinnen und Psychologen gehen davon aus, dass im Traum unverarbeitete Themen auftauchen und das Träumen helfen kann, Lösungen für ganz reale Probleme zu finden. Oft hängen Albträume mit Belastungen im echten Leben zusammen und stellen stark überzeichnete Situationen dieser Ängste und Sorgen dar. Und wieder andere Forschende nehmen an, dass es sich bei Träumen lediglich um ein Abfallprodukt der nächtlichen Gehirnaktivität handelt.

1. Auf einen regelmässigen Schlafrhythmus achten

Wer mehr oder weniger stets zur gleichen Zeit zu Bett geht, gewöhnt den Körper daran. Die Folge ist, dass man schneller einschläft, tendenziell besser schläft und sich am nächsten Tag erholter und ausgeglichener fühlt. Auch Albträume werden meist weniger.

2. Träume im Wachzustand verarbeiten

Statt Albträume möglichst schnell vergessen zu wollen, kann es helfen, sich im Wachzustand mit ihnen zu beschäftigen. Du kannst ein Traumtagebuch führen und deine Träume darin festhalten. Sie werden so greifbarer und verlieren schneller ihren Schrecken. Und du kannst sie positiv zu Ende denken: dir also eine eigene Geschichte überlegen, wie der Albtraum ein gutes Ende nehmen könnte. Wer das regelmässig tut, stellt oft fest, dass sich auch die Albträume verändern und nicht mehr so beängstigend sind.