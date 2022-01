Wenn der Schädel brummt : Das hilft wirklich gegen den Silvesterkater – Tipps für den Morgen danach

2022 beginnt für viele Menschen mit einem Kater: Brummschädel, rebellischer Magen, bleierner Körper. Was kann man dagegen tun? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wer einen Silvesterkater verhindern will, sollte sich an folgende Regel halten: Auf jedes alkoholische Getränk folgt ein Glas Mineralwasser.

Wer einen Brummschädel verhindern will, sollte Alkohol nicht auf den leeren Magen konsumieren.

Ein Mangel an Wasser und Mineralstoffen ist Hauptverursacher von Kopfschmerzen, Schwindel und Nachdurst am Morgen danach.

Das neue Jahr beginnt für viele Menschen mit einem Brummschädel und einem rebellischen Magen – also mit typischen Symptomen nach zu viel Alkohol. Doch was kann man dagegen tun? Einige Tipps:

Der Mangel an Wasser und Mineralstoffen durch den Alkoholkonsum ist Hauptverursacher von Kopfschmerzen, Schwindel und Nachdurst am Morgen danach. Besonders heftig wirken auch kohlensäurehaltige sowie warme, zuckerreiche Getränke wie Punsch und Liköre, bei denen der Alkohol besonders schnell in der Blutbahn zirkuliert. Zu wenig Schlaf kann einen Kater noch verstärken.