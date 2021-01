Mit diesen fünf Tipps gewöhnst du dir das Nägelbeissen ab

Diese ziemlich eklig schmeckenden, aber ungefährlichen Tinkturen sind in der Apotheke erhältlich. Der Sinn: Wer kaut, wird bestraft. Nagt der Betroffene unbewusst an seinen Nägeln, wird ihm durch den plötzlich unangenehmen Geschmack der Tinktur die schlechte Angewohnheit bewusst. Im Idealfall nimmst du dann die Finger wieder aus dem Mund. Der Geschmack kann bis zu einer halben Stunde im Mund verbleiben. So oder so, du wirst danach bestimmt nicht mehr so fest an deinen Fingernägeln rumknabbern wie 90s-Model Helena Christensen in diesem Musikvideo von Chris Isaak.