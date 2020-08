Das hintere Tesla-Chassis kommt in Zukunft aus einem Guss

LETZTER PLATZ

Tesla quietscht und rasselt

Tesla hat einige Fans. Doch in Tests kommen die Autos nicht immer gut weg. Dass die Fahrzeuge viele Probleme haben, zeigt eine Qualitätsstudie der renommierten US-Verbraucherschutzorganisation J.D. Power. Tesla ist das erste Mal im Test vertreten und landet auf dem letzten Platz aller 32 grossen in den USA verkauften Fahrzeugmarken. Für das Ranking befragte die Organisation Neuwagenkäufer. Sie wollte wissen, wie die Leistung der Neufahrzeuge in den ersten 90 Tagen war. Bei 100 neu ausgelieferten Fahrzeugen des Modelljahrs 2020 treten im Durchschnitt 166 Probleme auf. Bei den Tesla-Modellen S, X, Y oder 3 sind es 250 Probleme. Die Probleme der Tesla-Wagen sind in erster Linie Lackmängel oder schlecht sitzende Karosserieteile, wie CNBC schreibt. Ausserdem quietscht und rasselt es an vielen Ecken im Auto. Die Kunden würden sich ausserdem über die ungenaue Reichweitenmessung beschweren.