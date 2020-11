Das Homeoffice macht ihre Food-Kunst noch besser

Im Fall der Food-Künstlerin Laleh Mohmedi und ihrem Insta-Channel Jacobs Food Diaries zeigt sich das Mehr an Zeit in der Qualität ihrer Arbeit. Vergleicht man ihre ersten Tellerwerke aus dem Jahr 2015 mit ihren aktuellsten Kreationen, so sieht man, dass sie (vor allem seit dem Ausbruch von Corona) deutlich aufwendigere Teller drapiert, ihre Figuren sind detaillierter, feiner und sorgfältiger gearbeitet.