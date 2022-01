Wegen Sparprogramms – «Das Hort-Personal kann bald nur noch das Nötigste gewährleisten»

In einem offenen Brief an die Schulpflege der Stadt Zürich wird gefordert, dass die Kürzung der Ressourcen rückgängig gemacht wird.

In einem offenen Brief wird gefordert, den Sparentscheid rückgängig zu machen.

Die Gewerkschaft kann die Sparmassnahmen an den Horten in der Stadt Zürich nicht nachvollziehen.

Horte in der Stadt Zürich müssen die Personalkosten um 3,4 Prozent senken. Das entspricht Einsparungen von jährlich 3,7 Millionen Franken. Das hat die Schulpflege per 1. Januar entschieden. «Für aussenstehende Personen mögen 3,4 Prozent vielleicht nach wenig klingen. In der Betreuung, die ohnehin schon am Anschlag ist, kann diese Kürzung allerdings verheerende Folgen haben», sagt Martina Flühmann, Gewerkschaftssekretärin beim VPOD Zürich, gegenüber 20 Minuten.