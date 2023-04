In vielen Firmen hat die Personalabteilung einen schlechten Ruf.

Auch die 20-Minuten-Community ist sich einig: Das HR steht selten auf der Seite der Arbeitnehmenden , welche sie eigentlich vertreten sollte. User Sansaiboder kann dabei jeden der zehn Punkte unterschreiben. Und auch Llolaa findet sich als Lernende in einem grossen Betrieb vom HR nicht unterstützt. «Bei Schwierigkeiten werde ich nicht ernst genommen, bei Fragen ignoriert und wenn andere Mitarbeitende auf uns rumhacken, wird nichts unternommen.»

«Vertraulichkeit ist nicht gewährleistet»

User Davebowman fehlt auf der «Forbes»-Liste noch ein Punkt: «Die Vertraulichkeit in einem persönlichen Gespräch ist fast nie gewährleistet und wird aus karrieretechnischen Gründen oft an Vorgesetzte weitergegeben.» Auch User blubberbernd findet: «Das HR gehört per sofort abgeschafft!!»