Spanier Carlos Alcaraz: Das Idol der jüngsten Weltnummer 1? Roger Federer, nicht Rafael Nadal

Mit 19 gewinnt Carlos Alcaraz das US Open und ist der jüngste Weltranglisten-Leader aller Zeiten. Der Spanier hat einen erfolgreichen Trainer in seinem Rücken.

1 / 6 Carlos Alcaraz jubelt nach seinem US-Open-Triumph mit seinem Trainer Juan Carlos Ferrero (l.). AFP Der Spanier besteigt nach dem Sieg in New York den Tennisthron. IMAGO/Paul Zimmer Er habe schon immer davon geträumt, die Nummer eins zu sein, sagte der 19-Jährige. IMAGO/PanoramiC

Darum gehts Carlos Alcaraz ist der Tennis-Spieler der Stunde.

Der 19-Jährige spielt bereits in jungen Jahren äusserst stark auf.

Sein grosses Idol ist nicht etwa Landsmann Rafael Nadal, sondern Roger Federer.

Er ist erst 19 und schickt sich an, der neue Rafael Nadal, Novak Djokovic oder Roger Federer zu werden. Da Carlos Alcaraz noch jung ist und bereits so stark aufspielt, stellt er auch immer wieder neue Rekorde auf. Erst gerade im April gewann er als jüngster Spieler überhaupt das Masters-1000-Turnier in Miami.

Der Spanier bezwang in Florida im Final einen gewissen Casper Ruud. Ja, genau den Norweger, den er am Sonntag auch in New York in die Knie zwang. Da Alcaraz mit dem US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewann, wurde er auch zur jüngsten Weltnummer 1 im Tennis. 27 Spieler vor ihm, die auch an der Spitze gestanden hatten, waren alle älter als 19.

Nach seinem Triumph in Miami hatte Alcaraz sogar Gratulationen des spanischen Königs Felipe VI. entgegennehmen dürfen. Nach seinem US-Open-Sieg war der Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal einer der ersten Gratulanten – wie er das bereits nach Miami getan hatte –, er schrieb auf Twitter: «Das ist der Höhepunkt deiner ersten grossartigen Saison, es werden sicher noch viele weitere folgen.»

Doch nicht etwa der Mallorquiner, sondern sein ewiger Rivale Federer, ist Alcaraz’ grosses Idol. Der 19-Jährige zeigte in New York offensives Tennis, wie es einst Federer tat. Serve-and-Volley nutzte Alcaraz des Öfteren als effektives Mittel, um Ruud zu bezwingen. Das in der Murcia aufgewachsene Tennis-Talent wird von Juan Carlos Ferrero trainiert, ebenfalls eine ehemalige Weltnummer 1. Ferrero, der 2003 sieben Wochen an der Spitze gestanden und im selben Jahr mit dem French Open seinen einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, hatte vor Alcaraz ein Jahr mit Alexander Zverev zusammengearbeitet.

Australian-Open-Rekord ausser Reichweite

Alcaraz ist der Aufsteiger der Saison, er hatte diese von Platz 32 in der Weltrangliste gestartet. Neben dem US Open und Miami gewann der Spanier auch das Turnier in Madrid, wie Miami ein Masters-1000-Turnier. Zudem kamen die Titel bei den 500-Turnieren in Barcelona und Rio de Janeiro hinzu. Mit dem US Open und Miami sind das zwei Titel auf Hardcourt und mit den anderen drei auf Sand.

Alcaraz ist somit perfekt vorbereitet für die ATP Finals in Turin (Mitte November auf Hardcourt). Auch ein Sieg am Australian Open vom kommenden Januar auf derselben Unterlage liegt im Bereich des Möglichen. Sollte Alcaraz ebenfalls in Melbourne gewinnen, wäre er jedoch nicht der jüngste Sieger Down Under: 1953 war Ken Rosewall 18 Jahre alt. Der Spanier würde diesen verpassten Rekord locker verschmerzen können – es wären ja noch viele andere Bestwerte da, die er noch erreichen könnte.