«Das Inkassobüro will Geld für Rechnungen aus dem Jahr 1978»

Ich machte vor Jahren eine ganz andere Erfahrung. Orange (heute SALT) stellte meiner Firma unverschämte Rechnungen für nicht erbrachte professionelle Leistungen. O gab den Fall an die Inkassofirma Intrum Justitia weiter. Nachdem IJ unsere Korrespondenz mit O erhalten hatte, gab sie den Fall an O zurück und entschulgte sich bei uns. O versuchte es noch mehrmals, bis dass das ganze Prozedere total zu unseren Gunsten erledigt wurde. IJ hat sich absolut korrekt verhalten.

Somnuk 06.08.2020, 15:07

Bei manchen Kommentaren hier und den Alters Angabe verwundert mich da eigentlich wenig.Sollte mir so was passieren das ich Post von so einem Inkasso Büro bekomme ohne mein Verschulden würde ich sofort Strafanzeige bei der Polizei einreichen wegen Verleumdung etc.