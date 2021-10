Das Internet rätselt über Tom Cruises geschwollene Backen

Und so vergangenes Wochenende am Baseballspiel der San Francisco Giants gegen die Los Angeles Dodgers.

Kaum ein Promi-Schnappschuss wurde in den letzten Monaten wohl so heiss diskutiert wie dieser hier. Im Fokus: Tom Cruises volle Bäckli.

Seit Schauspieler Tom Cruise am Wochenende an einem Baseballspiel gesichtet wurde, diskutiert Twitter heiss darüber.

Als Hollywoodgrösse Tom Cruise vergangenes Wochenende mit seinem Sohn Connor ein Baseballspiel besuchte, ahnte er noch nicht, dass sein Auftritt am Dodgers-Giants-Spiel in San Francisco das Internet in Spekulationswut versetzten wird. So fragt sich gerade gefühlt halb Twitter: Was ist nur mit dem Gesicht des 59-Jährigen passiert?