So zeigt sich der Wasserdruck in Kylie Jenners Dusche.

Kylie Jenners Luxusanwesen in Los Angeles ist umgerechnet rund 31 Millionen Franken wert.

Reality-TV-Star Kylie Jenner (23) hat ihre 210 Millionen Follower*innen in ihrer Instagram-Story mit auf einen Rundgang durch ihre Villa in Los Angeles mitgenommen – und damit den Spott des Internets auf sich gezogen. Denn die 35-Millionen-Dollar-Villa scheint ein Manko zu haben: Der Wasserdruck in einem der Luxus-Badezimmer ist auffällig niedrig.