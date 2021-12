Log4shell – «Das Internet steht in Flammen» – Sicherheitslücke bedroht Computer 

Warnstufe Rot : «Das Internet steht in Flammen» – Sicherheitslücke bedroht Computer

Auf einer Skala von 1 bis 10 ist es eine 10: Eine kritische Sicherheitslücke bedroht das Internet. Sicherheitsexperten versuchen, sie zu schliessen, unterdessen gibt es die ersten Cyberangriffe.

Eine gefährliche Schwachstelle in einer vielbenutzten Server-Software lässt die Alarmglocken bei IT-Expertinnen und -Experten läuten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) setzte am Samstag seine Warnstufe zu der Sicherheitslücke von Orange auf Rot hoch. Es gebe weltweit Angriffsversuche, die zum Teil erfolgreich gewesen seien, hiess es zur Begründung. «Das Ausmass der Bedrohungslage ist aktuell nicht abschliessend feststellbar», warnte das Amt, das auch für die IT-Sicherheit der Bundesregierung verantwortlich ist.