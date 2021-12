Sicherheitslücke Log4j : «Das Internet steht in Flammen» – Sicherheitslücke hält IT-Welt in Atem

Ein kleines Stück Software mit dem Namen Log4j ist für kriminelle Hacker zum grossen Einfallstor in Computersysteme in aller Welt geworden. Am Freitag wurde darin eine schwerwiegende Sicherheitslücke bekannt. Die Attacken auf Millionen von Privat- und Unternehmensrechnern nehmen faktisch stündlich zu, und bei den einschlägigen Behörden schrillen die Sirenen.

Seit Jahren wird diese Applikation, diese Technologie benutzt um auf Servergeräten Logs zu generieren und ist entsprechend weit verbreitet, weiss Cyber Crime Spezialist, Lionel Bloch. Genau diese Server sind nun gefährdet. Selbst Leute die einfach nur ein bisschen im Internet herumsurfen, können von dieser neuartigen Sicherheitslücke betroffen sein, wenn sie eine Webseite benutzt haben die nun betroffen ist.

Zwar ist die kritische Schwachstelle in der beliebten Java-Bibliothek Log4j erkannt und analysiert; auch lässt sich die Lücke seit Tagen schon durch erste Patches schließen; doch aufgrund der weiten Verbreitung der Protokollierungs-Bibliothek auf rund drei Milliarden Computern in der ganzen Welt, stehen Datendieben nach wie vor Tür und Tor offen. «Das Internet steht gerade in Flammen», fasste es Adam Meyers von der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike gegenüber der Nachrichtenagentur AP zusammen.

