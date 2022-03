Ukraine-Krieg – Das Internet streitet über die Echtheit dieses Bildes

Die Frau hatte sich die Verletzungen bei Explosionen in einem Wohnhaus in Tschuhujiw nahe Charkiw am 24. Februar – dem ersten Tag der russischen Invasion – zugezogen.

Dieses Bild aus der Ukraine sorgte am ersten Kriegstag weltweit für Furore. Es zeigt gemäss der von der Fotoagentur mitgelieferten Bildunterschrift eine Frau nach einem Bombenangriff in der Stadt Tschuhujiw.

Ein Kriegsfoto, das vor knapp zwei Wochen um die Welt ging, zeigt eine verwundete Frau mit einem zerstörten Gebäude im Hintergrund. Entstanden sein soll es am ersten Tag der russischen Invasion in der Ukraine in der Stadt Tschuhujiw. Das stimmt nicht, sagen hingegen Kritiker. Für sie ist klar: Nicht russische Raketen sind Schuld an der abgebildeten Zerstörung, sondern eine Gasexplosion in der russischen Stadt Magnitogorsk im Jahr 2018. Einige gehen sogar noch weiter und erklären die ganze Situation für gestellt: Bei der Frau soll es sich um eine Schauspielerin handeln.