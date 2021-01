Gladbach-Trainer Rose über Embolo-Wirrwarr : «Das ist ab jetzt ein Thema für Breels Anwälte»

Zu einem möglichen Fluchtversuch vor der Polizei will man sich bei Breel Embolos Club Gladbach nicht äussern. Dafür kehrt der Nati-Star gegen Dortmund ins Kader zurück.

Embolo steht am Freitag gegen Dortmund wieder im Kader

Am Donnerstagnachmittag bittet Gladbach zur Medienkonferenz für das Bundesliga-Duell gegen Dortmund. Grosses Thema ist aber nicht das anstehende Spiel am Freitagabend, sondern die angebliche Corona-Party von Breel Embolo (23).

«Für uns gibt es keinen neuen Sachstand», sagt Gladbach-Trainer Marco Rose (44). Und man glaube weiterhin die Version von Breel Embolo. Der Nati-Star hatte angegeben, in der Nacht auf Sonntag lediglich einen Freund besucht und dort Basketballspiel im TV geschaut zu haben. Dessen Wohnung soll sich lediglich in «unmittelbarer Nähe des Lokals, in dem die Party stattfand», befunden haben.