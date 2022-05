Oberentfelden: «Das ist abartig» – Einwohner sind empört über «Blowjob-Wettbewerb»

In der Aargauer Gemeinde Oberentfelden findet am Wochenende ein «Blowjob-Wettbewerb» statt.

Am Samstag soll in Oberentfelden im Saunaclub «Sex-Park» ein Oralsex-Wettbewerb stattfinden. Laut dem Veranstalter handelt es sich um die «legendäre Blowjob-Meisterschaft», bei der Interessenten für 90 Franken Eintritt «die Oralsex-Künste von acht Top-Blowjob-Spezialistinnen öffentlich geniessen und testen können». Frauenrechtsorganisationen sind empört, eine deutsche Organisation forderte die Gemeinde auf, den Event zu stoppen.

«Das zieht eine bestimmte Sorte Mensch an»

«Wir sind heute zwar schon sehr offen, aber irgendwo hat es Grenzen», findet auch die 72-jährige S.B. «Ich finde das abartig. Die Gemeinde sollte etwas gegen diesen Event unternehmen. Nicht gegen den Club, aber gegen den Event», findet sie. M.Z. hat hingegen vor allem kein Verständnis für die Kundschaft: «In meiner Nachbarschaft möchte ich so etwas nicht. Solche Events ziehen eine gewisse Sorte Mensch an. Wenn das das Schönste ist, in was für einer armen Welt leben denn diese Menschen, wenn sie dies als schön bezeichnen?», fragt sie sich.