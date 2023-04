Credit Suisse: SVP fordert «Marschhalt» bei umstrittenen UBS-Krediten

Karin Keller-Sutter verteidigte ihren Deal zur Rettung der Credit Suisse bis tief in die Nacht – am Ende allerdings erfolglos.

Während zwei langen Sessionstagen zum Credit Suisse-Debakel fühlten sich viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier frustriert. Denn: Was sie auch entscheiden würden, zu den Milliarden-Krediten für die UBS, würde keine Rolle mehr spielen .

Nach dem endgültigen Nein des Nationalrats gerät diese Interpretation aber ins Wanken . Das Bundesgesetz über die Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in ausserordentlichen Lagen verlangt nämlich eine «Genehmigung» des Parlaments von durch Notrecht erlassenen Krediten.

Für Andreas Kley, Professor für öffentliches Recht an der Universität Zürich, ist deshalb klar: «Der Bundesrat darf den Vertrag mit der UBS über die neun Milliarden nicht unterschreiben. Und vom bereits unterzeichneten Vertrag über die 100 Milliarden an Garantien, welche die Nationalbank der UBS gewährt, müsste der Bundesrat eigentlich zurücktreten.»

SVP-Aeschi: «Das ist alarmierend»

Der Artikel von 20 Minuten hat in Bundesbern eingeschlagen. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sagt: «Wenn bedeutende Staatsrechtler die Lage in einem so wichtigen Thema anders beurteilen als die Juristen des Bundes, ist das alarmierend».