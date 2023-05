Bandhaar: Daran erkennst du es, das hilft dagegen

Wenn du dir Wellen in dein Haar drehst, halten sie nur wenige Stunden, die Haare zu färben, will nicht so richtig funktionieren und selbst eine Dauerwelle hilft nicht weiter? Dann könntest du vom sogenannten Bandhaar betroffen sein. Was das ist und woran du mit Sicherheit feststellen kannst, ob du mit der Anomalie zu tun hast, verrät Constanze Grimm.