Klimakrise: Die Weltmeere erreichen einen Temperaturrekord

An den Korallenriffen ist die Erwärmung der Meere am schnellsten ablesbar. Sie sind nicht an die hohen Temperaturen angepasst und sterben ab.

«Das ist besorgniserregend», sagt Anders Levermann, Professor für die Dynamik des Klimasystems und Leiter der Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), gegenüber der «Süddeutschen Zeitung». «Wir verlassen den Klimabereich, den wir kennen und kommen immer mehr in unbekanntes Terrain.»

0,7 Grad wärmer als sonst

Besonders alarmierend ist auch, dass ab Mitte März eigentlich eine Phase der Abkühlung beginnen sollte. Die Oberflächentemperatur der Meere unterliegt Schwankungen, die mit bestimmten Wetter-Phänomenen zu tun haben, beispielsweise El Niño und La Niña. Eigentlich befanden wir uns in den vergangenen drei Jahren in der Abkühlungsphase La Niña. Die war aber kaum spürbar, im Gegenteil. Wenn sich die Wetterlage in diesem Jahr mit El Niño abwechselt, könnte es also nochmal deutlich wärmer werden.

Absterbende Korallenriffe, beschleunigte Gletscherschmelze

Beim Klima hängt alles miteinander zusammen. So hat auch der Anstieg der Wassertemperaturen im Meer weitreichende Auswirkungen auf das globale Klima. Wetterextreme wie Dürre oder Stürme nehmen zu. Ausserdem beschleunigen warme Temperaturen die Gletscherschmelze, was wiederum zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt. Tier- und Pflanzenarten, die nicht an die warmen Temperaturen angepasst sind, sterben ab, beispielsweise Korallenriffe. Zudem können warme Ozeane schlechter CO2 absorbieren, was dann wiederum in die Atmosphäre gelangt und den Treibhausgaseffekt verstärkt. Das berichtet der «Tagesanzeiger».