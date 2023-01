Zoll vernichtet Produkte mit Schweizer Wappen – das sagt die Community

Dieses ist jedoch über das Wappenschutzgesetz geschützt und darf nicht einfach so verwendet werden. (Symbolbild)

Swiss Pharmaceuticals stellt Nahrungsergänzungsmittel her und gibt sich als Firma aus der Schweiz aus.

Das Wappenschutzgesetz verbietet dies jedoch. Darum bleiben solche Produkte an der Grenze hängen.

Sie klingt schweizerisch, sieht schweizerisch aus, ist es aber nicht: Die Firma Swiss Pharmaceuticals hat ihren Sitz im Ausland und braucht unerlaubterweise das Schweizer Wappen auf ihren Pillenpackungen . Das verstösst gegen das Schweizer Wappenschutzgesetz, laut dem – mit wenigen Ausnahmen – nur die Schweizerische Eidgenossenschaft das Schweizer Wappen verwenden kann. Als Konsequenz davon werden die Produkte der Firma am Zoll vernichtet. Dass Schweizer Käuferinnen und Käufer ihr Geld zurückerhalten, ist unwahrscheinlich.

«Das ist Bevormundung!»

Viele Mitglieder der Community finden das daneben: «Dann bezahlt der Kunde Geld für nichts? Wie bitte?», kommentiert Nikestrike. «Das ist Bevormundung wie in Nordkorea – die nichts bewirkt. Die Firma hat ihr Geld von den Käufern sowieso schon erhalten», so technomad. Und Driver_202 fragt: «Sind wir in einem kommunistischen Land?»