Berlin : Das ist bisher über den Amokfahrer Gor H. (29) bekannt

Über den Amokfahrer von Berlin ist noch wenig bekannt. Fest steht: Gor H. war bereits wegen Diebstählen polizeilich bekannt. Laut seiner Schwester leidet er unter schweren psychischen Problemen.

Noch immer sitzt in Berlin der Schock tief: Am Mittwoch raste ein Mann in einem silberfarbenen Renault Clio in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms im Stadtteil Charlottenburg in eine Menschenmenge und war erst in einem Schaufenster zum Stehen gekommen. Dabei starb eine Lehrerin aus Hessen und es wurden 14 Menschen verletzt, vor allem aus der dazugehörigen Schülergruppe.