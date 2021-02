«Für rund 20 bis 30 Franken pro Monat können Kundinnen und Kunden in der Schweiz unlimitiert telefonieren, das Internet nutzen und SMS versenden», so das Fazit der Experten.

Wie viel zahlst du für dein Handyabo? Und brauchst du überhaupt alles, was inklusive ist? Der Vergleichsdienst Dschungelkompass.ch hat zusammen mit dem Konsumentenschutz einen grossen Tarifvergleich durchgeführt. Dabei wurden die Nutzerinnen und Nutzer in zwei Kategorien unterteilt, Personen, die ihr Handy nur wenig nutzen und Flatrate.

Bei Letzterem können Telefonie, SMS und Daten in der Schweiz unlimitiert genutzt werden. «Das Abo Smart von Salt und Smart Abo Unlimited von Lidl Connect gibt es derzeit für 19.95 Franken. Mit den Aktionen fährt man bei der Flatrate-Nutzung am günstigsten», heisst es in der Mitteilung der Tarifexperten. Auf den nächsten Plätzen folgen die Abos Swiss von Wingo für 24 Franken, Yallo Swype und Yallo Swiss Flat. Beide kosten pro Monat 25 Franken.

Zeitpunkt entscheidend

«Wer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Abo abschliesst, kann Geld sparen. So gewähren einige Anbieter teilweise hohe Rabatte», sagt Oliver Zadori, Telekomexperte von Dschungelkompass.ch. Allerdings seien die Aktionsangebote manchmal nur wenige Tage gültig. Zudem müsse man aufpassen, ob der Rabatt nur für eine begrenzte Zeit (zum Beispiel 12 oder 24 Monate) gelte oder für die gesamte Laufzeit des Abos. Insbesondere bei Salt sei dies manchmal aber unklar, so Zadori.

Vorsicht bei Gebühren

Für den Vergleich sind alle «relevanten» Anbieter von Mobilfunkabos und Prepaid-Angeboten in der Schweiz berücksichtigt worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu zählen etwa Aldi Mobile, Coop Mobile, Das Abo, Digitec Connect, Lebara, Lidl Connect, M-Budget, Mucho Mobile, Quickline, Salt, Sunrise, Swisscom, TalkTalk, UPC, Wingo und Yallo. Aktionen wurden beim Vergleich berücksichtigt – nicht aber Rabatte in Kombination mit einem Festnetzanschluss oder für mehrere Personen in einem Haushalt.