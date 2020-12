Ein Geburtstagsgeschenk an die Fans

Die Sängerin, die am Sonntag ihren 31. Geburtstag feiert, will ihren Fans mit «Evermore» und dem ebenfalls in der Nacht auf Freitag veröffentlichten Musikvideo zum Song «Willow» etwas zurückgeben. «Ihr seid an meinen Geburtstagen stets so einfühlsam, unterstützend und aufmerksam gewesen. Dieses Mal wollte ich euch eine Freude machen!», so Taylor in ihrem Statement.