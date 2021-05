Chinesische Rakete ausser Kontrolle - Das ist das erste Bild der abstürzenden Weltraumrakete

1 / 14 Das ist das erste Bild der Weltraumrakete. Eine sich unkontrolliert bewegende chinesische Weltraumrakete, die am Samstag oder Sonntag in die Erdatmosphäre eintreten soll, sorgt für Nervosität. Es ist dem italienischen Astrophysiker Gianluca Masi gelungen, die Raketenstufe aufzunehmen. Virtual Telescope Project Teile einer chinesischen Rakete könnten unkontrolliert auf die Erde stürzen. AFP Das sogenannte Core Stage der Rakete treibt offenbar unkontrolliert im Orbit. AFP

Darum gehts Eine sich unkontrolliert bewegende chinesische Weltraumrakete, die am Samstag oder Sonntag in die Erdatmosphäre eintreten soll, sorgt für Nervosität.

Ein italienischer Astrophysiker schaffte es, die Rakete vom Typ « Langer Marsch » zu fotografieren.

China versichert, es bestehe nur ein geringes Risiko von Schäden auf der Erde.

Am Wochenende soll eine 21 Tonnen schwere chinesische Raketenstufe «unkontrolliert» in die Erdatmosphäre eintreten. Dem italienischen Astrophysiker Gianluca Masi von der Organisation Virtual Telescope Project ist es nun gelungen, ein erstes Foto der Trägerrakete «Langer Marsch 5B» zu machen. Das Bild entstand in dem Augenblick, als die chinesische Rakete über dem Roboterteleskop Elena vorbeiraste , wie der Nachrichtensender CNN berichtet .

Die Raketenstufe umkreist die Erde derzeit mit einer Geschwindigkeit von sieben Kilometern pro Sekunde in einer Höhe von 165 bis 326 Kilometern. Dabei umrundet sie diese etwa einmal alle 90 Minuten. Auf seiner Website erklärt Wissenschaftler Masi, wie das Foto entstand: «Während die Sonne nur wenige Grad unter dem Horizont stand, war der Himmel unglaublich hell. Diese Bedingungen machten die Bilderaufnahme ziemlich extrem. Dabei war unser Roboterteleskop erfolgreich bei der Erfassung dieser riesigen Trümmer.»

China sieht keine grosse Gefahr durch seine Rakete

Inzwischen äusserte sich China zu internationalen Sorgen wegen des Absturzes der «Langer Marsch 5B». Aussenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Freitag, nach seinem Kenntnisstand werde die Rakete beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zum grössten Teil verglühen. Daten zur Position des Wiedereintritts werde China rechtzeitig bekanntgeben.

Mit der 30 Meter langen Rakete war am 29. April das Hauptmodul für die erste chinesische Raumstation in eine Erdumlaufbahn gebracht worden. Die chinesische Weltraumbehörde hat noch nicht bekanntgegeben, ob die Rakete unter Kontrolle ist oder ob sie unkontrolliert in die Atmosphäre eintreten wird. Im Mai 2020 stürzten Teile einer 18 Tonnen schweren chinesischen Trägerrakete unkontrolliert vor Westafrika in den Atlantik.

Das US-Verteidigungsministerium erwartet den Wiedereintritt der chinesischen Rakete in die Atmosphäre am Samstag. Wo, könne erst Stunden davor berechnet werden. Die gemeinnützige US-Firma Aerospace erwartet, dass Trümmerteile nahe des Äquators in den Pazifik stürzen werden. Die Erdumlaufbahn der Trägerrakete verlaufe entlang östlicher US-Städte über Neufundland bis Neuseeland.