Nati-Star in Frankreich - Das ist das erste Foto von Xherdan Shaqiri im Lyon-Trikot

Der Schweizer wechselt von Liverpool in die Ligue 1.

Der 29-Jährige wird sein Debüt wohl am Freitag geben.

Xherdan Shaqiri war am Montag nach Lyon gereist, um den Medizincheck zu absolvieren. Es tauchten bereits die ersten Bilder des Nati-Stars auf. Nach dem erfolgreichen Medizincheck hat nun auch der Club aus Frankreich den Wechsel des Schweizers offiziell verkündet. Der 29-Jährige hat einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Lyon wird für Shaqiri maximal 11 Millionen Euro bezahlen. 6 Millionen Euro überweisen die Franzosen sofort an Liverpool, je nach Erfolg könnten weitere 5 Millionen Euro dazukommen. Der 96-fache Schweizer Nationalspieler wird seinen ersten Match für Lyon wohl am Freitag gegen Nantes bestreiten.